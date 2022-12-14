СМИ: Хакеры заявили о признанных пропавшими 35 382 погибших бойцах ВСУ

По данным СМИ, киберспециалисты получили доступ к справке Кадрового центра ВСУ, предоставившего начальнику Генштаба ВСУ список «погибших, но пропавших без вести» военнослужащих по состоянию на 30 ноября 2022 года. В документе содержатся данные 35 382 человек.

«Это военнослужащие, чьи тела остались на поле боя — их не доставили домой и не захоронили. И их семьи не получат компенсации, потому что "пропавшие без вести"», — указывает Mash.

Отмечается, что большинство погибших служили в сухопутных войсках ВСУ (их списки занимают 667 листов), теробороне (546 листов), десантно-штурмовых войсках (398), силах специальных операций (316), ВМС (242 листа).

