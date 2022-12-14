СМИ: Хакеры заявили о признанных пропавшими 35 382 погибших бойцах ВСУ
Хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Шапталы и обнародовали число погибших украинских солдат, признанных пропавшими без вести. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, киберспециалисты получили доступ к справке Кадрового центра ВСУ, предоставившего начальнику Генштаба ВСУ список «погибших, но пропавших без вести» военнослужащих по состоянию на 30 ноября 2022 года. В документе содержатся данные 35 382 человек.
«Это военнослужащие, чьи тела остались на поле боя — их не доставили домой и не захоронили. И их семьи не получат компенсации, потому что "пропавшие без вести"», — указывает Mash.
Отмечается, что большинство погибших служили в сухопутных войсках ВСУ (их списки занимают 667 листов), теробороне (546 листов), десантно-штурмовых войсках (398), силах специальных операций (316), ВМС (242 листа).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- Шольц предостерег страны Евросоюза от блокировки финансовой поддержки Украины
- Посол Ирана заявил о завершении переговоров с ЕАЭС по зоне свободной торговли
- Минобороны: Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
- СМИ: Хакеры заявили о признанных пропавшими 35 382 погибших бойцах ВСУ
- В Совфеде заявили, что США провоцируют Россию на конфликт с НАТО
- Глава Роспотребнадзора заявила о завершении массовой вакцинации от гриппа
- Минцифры предложило ввести штрафы за утечку данных в размере до 3% оборота компании
- ГИБДД проведёт массовые проверки перед Новым годом
- Торгпред Логинов заявил, что власти Финляндии недооценили влияние санкций на экономику
- Финал ЧМ-2022 станет последним матчем Месси на чемпионатах мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru