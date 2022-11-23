Хакеры RaHDit обнародовали данные более 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ

Ранее сервер Академии СБУ взломала группа «Zаря».

Хакеры обнародовали данные более 400 человек, которые обучают будущих сотрудников украинских спецслужб, и тех, кто в ближайшее время пополнит ряды СБУ, пишет «Свободная пресса».

Кибергруппировка опубликовала адреса регистрации, телефоны, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в социальных сетях.

Кроме того, утечка включает перечни учебных групп, образовательные программы и успеваемость курсантов по специальным предметам.

В сентябре хакеры RaHDit опубликовали данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины, напоминает телеканал «360».

