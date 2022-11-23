Хакеры RaHDit обнародовали данные более 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ
Хакерская группа RaHDit опубликовала на портале «Немезида» списки преподавателей и курсантов Академии службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сервер Академии СБУ взломала группа «Zаря».
Хакеры обнародовали данные более 400 человек, которые обучают будущих сотрудников украинских спецслужб, и тех, кто в ближайшее время пополнит ряды СБУ, пишет «Свободная пресса».
Кибергруппировка опубликовала адреса регистрации, телефоны, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в социальных сетях.
Кроме того, утечка включает перечни учебных групп, образовательные программы и успеваемость курсантов по специальным предметам.
В сентябре хакеры RaHDit опубликовали данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 460 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 444 / сут.
- Хакеры RaHDit обнародовали данные более 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ
- Еврокомиссия предложила ввести потолок цены на газ на уровне $3000 за тысячу кубометров
- Глава МИД Украины: У ЕС нет права «уставать» от помощи Киеву
- Пожар в жилом доме Норильска: есть жертвы
- Джонсон: Германия предлагала Украине сдаться
- Организаторы «Евровидения»: вопрос участия россиян остается открытым
- Перечислены самые опасные пароли
- США сделали ряд исключений из санкций в отношении российской нефти
- Назван лучший курорт для романтического отдыха
- СМИ: власти США недовольны Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru