Хакеры начали взламывать системы российских больниц
4 февраля 202112:55
Хакеры впервые взломали инфраструктуру медицинских учреждений России. Об этом сообщил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Он добавил, что атаки взломщиков также заметили на информационных ресурсах ЦИК РФ и Общественной палаты по поправкам в Конституцию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru