Хакеры начали взламывать системы российских больниц

Хакеры впервые взломали инфраструктуру медицинских учреждений России. Об этом сообщил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Он добавил, что атаки взломщиков также заметили на информационных ресурсах ЦИК РФ и Общественной палаты по поправкам в Конституцию.

В ФСБ опровергли обвинения США в кибератаках

Российские спецслужбы предотвратили нарушения в работе ресурсов, сообщает РЕН ТВ.

Откуда велась атака, пока неизвестно.

Ранее СК сообщил о росте уровня киберпреступности в 20 раз.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыБольницы
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