В ФСБ опровергли обвинения США в кибератаках

«Целью подобных заявлений является формирование в глазах мировой общественности образа агрессии, дестабилизирующей обстановку в международном киберпространстве и, как следствие, оправдание применения мер противодействия», — цитирует «Интерфакс» выступление Мурашова в ходе «Инфофорума 2021».

Как отметил представитель спецслужб, Россию «голословно» обвинили в поддержке хакеров Energetic Bear, которым приписывают кибератаки на информационные системы американских органов власти.

Кроме того, Мурашов заявил, что США разворачивают свои киберподразделения по всему миру «под предлогом защиты выборов и инфраструктуры союзников». При этом американская сторона признаёт, что данные службы могут проводить кибератаки «против любой информационной инфраструктуры, из которой, по их мнению, исходят угрозы».

