В ФСБ опровергли обвинения США в кибератаках
Замглавы созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов назвал голословными обвинения США в причастности российской стороны к кибератакам.
«Целью подобных заявлений является формирование в глазах мировой общественности образа агрессии, дестабилизирующей обстановку в международном киберпространстве и, как следствие, оправдание применения мер противодействия», — цитирует «Интерфакс» выступление Мурашова в ходе «Инфофорума 2021».
Как отметил представитель спецслужб, Россию «голословно» обвинили в поддержке хакеров Energetic Bear, которым приписывают кибератаки на информационные системы американских органов власти.
Кроме того, Мурашов заявил, что США разворачивают свои киберподразделения по всему миру «под предлогом защиты выборов и инфраструктуры союзников». При этом американская сторона признаёт, что данные службы могут проводить кибератаки «против любой информационной инфраструктуры, из которой, по их мнению, исходят угрозы».
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