Хакеры атаковали компании России под видом рассылки о призыве

Хакеры в июне атаковали российские компании, злоумышленники рассылают фишинговые письма под видом документов о призыве и мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Bi.Zone.

Хакеры совершили сенсационное количество атак на российские компании

Отмечается, что хакеры использовали спуфинг — подделывали адрес отправителя, чтобы письмо выглядело как сообщение из госорганов. Послания приходили на корпоративные адреса сотрудников компаний страны. В качестве темы письма были указаны «призыв по мобилизации», «всеобщая мобилизация 2023», «сверка документов военкомат» и другие. Внутри рассылки был архив с вредоносным файлом, который устанавливал позволяющий получить полный контроль над устройством троян DCRat.

С помощью вируса хакеры могут записывать последовательность нажатия клавиш, содержимое буфера обмена, собирая конфиденциальные данные у бизнеса.

«К сожалению, избежать подобных угроз практически невозможно. Поэтому организации должны обеспечить адекватную защиту от современных фишинговых атак», — указал глава управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКибербезопасностьХакеры

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