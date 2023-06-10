Хакеры атаковали компании России под видом рассылки о призыве

Отмечается, что хакеры использовали спуфинг — подделывали адрес отправителя, чтобы письмо выглядело как сообщение из госорганов. Послания приходили на корпоративные адреса сотрудников компаний страны. В качестве темы письма были указаны «призыв по мобилизации», «всеобщая мобилизация 2023», «сверка документов военкомат» и другие. Внутри рассылки был архив с вредоносным файлом, который устанавливал позволяющий получить полный контроль над устройством троян DCRat.

С помощью вируса хакеры могут записывать последовательность нажатия клавиш, содержимое буфера обмена, собирая конфиденциальные данные у бизнеса.

«К сожалению, избежать подобных угроз практически невозможно. Поэтому организации должны обеспечить адекватную защиту от современных фишинговых атак», — указал глава управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин.

