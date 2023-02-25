Хакеры совершили сенсационное количество атак на российские компании

Для организации мощнейших атак злоумышленники применили огромную армию ботов.

«Разрушительный ботнет состоял минимум из 55 тыс. зараженных устройств, среди которых были компьютеры, мобильные телефоны, серверы и даже роутеры», — отметили в компании.

По данным StormWall, максимальная мощность атак на финансовую отрасль в январе увеличилась на 92%, на телекоммуникационную сферу — на 63%, а на игровые хостинги — на 48%.

Также по сравнению с январем прошлого года фиксируется рост атак на финансовые организации на 120%, на 82% - на телеком-сферу, на 74% - на игровые хостинги, пишет издание.

В начале октября «Сбер» отразил DDoS-атаку, которую вели свыше 100 тысяч хакеров из-за рубежа. Как отмечал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в интервью телеканалу «Россия 24», атака была самой мощной за последнее время, однако «Сбер» не фиксировал перебоев в работе своих сервисов.

