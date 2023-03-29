Хакеров из Infraud Organization приговорили к условным срокам

В Москве вынесли приговор четверым участникам хакерской группировки Infraud Organization, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.

Разыскиваемого за киберпреступления россиянина экстрадировали из Грузии в США

Злоумышленников приговорили к условным срокам. Они признаны виновными в нелегальной торговле данными банковских карт.

Членам группировки грозило до семи лет колонии. Подсудимые полностью признали вину. Суд учел это как смягчающее обстоятельство.

Ущерб от действий хакеров превысил миллиард рублей.

В марте количество DDoS-атак на российские банки и платежные системы выросло на 126%, сообщили в компании StormWall, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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