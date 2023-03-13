Разыскиваемого за киберпреступления россиянина экстрадировали из Грузии в США

В сообщении говорится, что американские следователи установили причастность россиянина к созданию компьютерного вируса, с помощью которого он в 2016-2019 годах получил в своё распоряжение данные пользователей в США.

Путём продажи вируса и полученных данных он заработал около одного млн лари (порядка 370 тысяч долларов)

В ведомстве уточнили, что россиянин был задержан в городе Кобулети в октябре 2022 года. Тбилисский городской суд принял решение о его экстрадиции в США.

Ранее директор департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров заявил, что в 2022 году количество мошеннических атак на счета российских граждан увеличилось на 23%, сообщают «Невские новости».