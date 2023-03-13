Разыскиваемого за киберпреступления россиянина экстрадировали из Грузии в США

Власти Грузии передали США гражданина России, которого ФБР разыскивало за кражу денег американцев, сообщает пресс-служба грузинской Прокуратуры.

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В сообщении говорится, что американские следователи установили причастность россиянина к созданию компьютерного вируса, с помощью которого он в 2016-2019 годах получил в своё распоряжение данные пользователей в США.

Путём продажи вируса и полученных данных он заработал около одного млн лари (порядка 370 тысяч долларов)

В ведомстве уточнили, что россиянин был задержан в городе Кобулети в октябре 2022 года. Тбилисский городской суд принял решение о его экстрадиции в США.

Ранее директор департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров заявил, что в 2022 году количество мошеннических атак на счета российских граждан увеличилось на 23%, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: flickr/ Brian Klug
ТЕГИ:ФБРЭкстрадицияРусские ХакерыСШАГрузия
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