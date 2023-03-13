Разыскиваемого за киберпреступления россиянина экстрадировали из Грузии в США
Власти Грузии передали США гражданина России, которого ФБР разыскивало за кражу денег американцев, сообщает пресс-служба грузинской Прокуратуры.
В сообщении говорится, что американские следователи установили причастность россиянина к созданию компьютерного вируса, с помощью которого он в 2016-2019 годах получил в своё распоряжение данные пользователей в США.
Путём продажи вируса и полученных данных он заработал около одного млн лари (порядка 370 тысяч долларов)
В ведомстве уточнили, что россиянин был задержан в городе Кобулети в октябре 2022 года. Тбилисский городской суд принял решение о его экстрадиции в США.
Ранее директор департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров заявил, что в 2022 году количество мошеннических атак на счета российских граждан увеличилось на 23%, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Пригожин назвал гнидой министра обороны Италии
- Сунак: Китай создает определяющий эпоху вызов для мирового порядка
- В МИД РФ обозначили сроки продления зерновой сделки
- Разыскиваемого за киберпреступления россиянина экстрадировали из Грузии в США
- NYT: Международный уголовный суд готовит два дела против РФ из-за событий на Украине
- Ветер в Уфе сорвал купол недостроенной мечети. Видео
- Жителям Молдавии сообщили о начале военных учений
- Кулеба: Возможное членство Украины в ЕС не надо воспринимать как откуп
- США планируют закупить два десятка гиперзвуковых ракет
- Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах банков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru