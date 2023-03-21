Началась новая волна DDoS-атак на банки России и платежные системы
Число DDoS-атак на российские банки и платежные системы сильно выросло в марте. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности StormWall.
Отмечается, что с 7 по 20 марта число атак на финансовые организации выросло на 126% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Согласно данным экспертов, атаки были организованы политически мотивированными хакерами.
Ранее глава холдинга «Газпром-медиа», который владеет Rutube, Александр Жаров рассказал РБК о том, что хакерская атака на российский видеохостинг 9 мая 2022 года готовилась задолго до начала специальной военной операции на Украине. По словам Жарова, DDoS-атака, которая на несколько дней вывела RuTube из строя, с точки зрения мировой истории была очень редкой, но не уникальной, сообщает НСН.
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