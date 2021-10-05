Хакер прокомментировал глобальный сбой социальных сетей

Перестали работать Facebook, Instagram, WhatsApp, сбоил Google и TikTok, перебои в работе наблюдались в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил хакер Александр Варской, это может быть очень мощная DDoS- атака. Если это так, то организаторы атаки обладают сильнейшими ресурсами, состоящими из многих компьютеров.

По словам эксперта, атакующие могут просто демонстрировать силу людей, которые орудуют на черном рынке. Варской предложил дождаться официального ответа от представителей рухнувших ресурсов, отметив при этом, что ответ может не быть правдивым.

Вечером 4 октября в России, Западной и Восточной Европе, США, Азии заявили о проблемах с использованием приложений Instagram, а также проблемами с загрузкой страниц в Facebook, Twitter и других социальных сетях.





