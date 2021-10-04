В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Неполадки в функционировании приложений Facebook Instagram и WhatsApp фиксируются в нескольких странах. Об этом говорят данные портала Downdetector, который отслеживают работу популярных интернет-сервисов, передает ТАСС.

О сбоях в работе сообщают пользователи из стран Европы, Азии и Америки. Отмечается, что российские пользователи также испытывают проблемы на этих платформах.

В частности, наблюдаются проблемы в загрузкой ленты новостей, входом в приложение, отправке сообщений. Все три социальные сети принадлежат американской компании Facebook.

