В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Неполадки в функционировании приложений Facebook Instagram и WhatsApp фиксируются в нескольких странах. Об этом говорят данные портала Downdetector, который отслеживают работу популярных интернет-сервисов, передает ТАСС.
О сбоях в работе сообщают пользователи из стран Европы, Азии и Америки. Отмечается, что российские пользователи также испытывают проблемы на этих платформах.
В частности, наблюдаются проблемы в загрузкой ленты новостей, входом в приложение, отправке сообщений. Все три социальные сети принадлежат американской компании Facebook.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru