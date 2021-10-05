В Twitter сообщили об устранении неполадок в работе соцсети
Социальная сеть Twitter сообщила об устранении сбоев в работе социальной сети.
Ранее некоторые пользователи отмечали проблемы в функционировании Twitter.
В соцсети объяснили это повышенной нагрузкой на платформу после сбоев в Instagram и Facebook. В компании добавили, что сбои наблюдались при просмотре сообщений.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прокомментировал глобальные сбои в социальных платформах, принадлежащих американской компании Facebook. Сноуден заявил, что при отключении социальных сетей «на один прекрасный день мир становится более здоровым местом».
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