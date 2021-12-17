Хакер: Кража 500 млн с корсчета в ЦБ заставила всех напрячься
Александр Варской отметил, что атака хакеров, вероятно, была начата с заражения домашнего компьютера одного из работников банка.
Мощная кибератака 15 декабря на спецкор ЦБ войдет в историю, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.
«Вообще 15 декабря войдет в историю, люди вида не показывают, но все напряглись, банки напряглись. То, что это произошло с одним банком – там связка банка и ЦБ, и у этих людей получилось эту связку, этот диалог, в него влезть и что-то подменить. Взлом там в какой-то мере был, потому что, как я себе представляю, нужно было заразить компьютер домашний одного из администраторов, одного их тех, кто обслуживает эту историю. Дальше можно моделировать эту историю, но результат есть. Сейчас все на рынке информационной безопасности интересуются этим вопросом», - отметил Варской.
Ранее стало известно, что хакеры из группировки MoneyTaker впервые с 2018 года похитили деньги российского банка с его корсчета в Центробанке. Об этом сообщает компания по кибербезопасности Group-IB.
Киберпреступники похитили средства кредитной организации, атаковав автоматизированное рабочее место клиента Банка России. Название банка и сумма хищения не уточняются, однако, по данным СМИ, хакерам удалось украсть около 500 миллионов рублей.
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