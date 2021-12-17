Хакер: Кража 500 млн с корсчета в ЦБ заставила всех напрячься

Ранее стало известно, что хакеры из группировки MoneyTaker впервые с 2018 года похитили деньги российского банка с его корсчета в Центробанке. Об этом сообщает компания по кибербезопасности Group-IB.

Киберпреступники похитили средства кредитной организации, атаковав автоматизированное рабочее место клиента Банка России. Название банка и сумма хищения не уточняются, однако, по данным СМИ, хакерам удалось украсть около 500 миллионов рублей.

