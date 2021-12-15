Хакеры впервые с 2018 года похитили деньги банка с его корсчета в ЦБ

Киберпреступники похитили средства кредитной организации, атаковав автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР). Название банка и сумма хищения не уточняются, однако, по данным СМИ, хакерам удалось украсть около 500 млн рублей.

«Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», — подчеркивается в отчете Group-IB.

В 2018 году хакеры MoneyTaker, используя эту схему, похитили более 58 млн рублей с корсчета ПИР Банка в ЦБ. Спустя несколько месяцев регулятор отозвал лицензию у этой кредитной организации.

