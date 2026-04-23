Netflix снимет документальный сериал о Кайли Миноуг

Производством сериала о самой продаваемой певице Австралии всех времён занимается компания Ventureland, ранее выпустившая документалки о футболисте Дэвиде Бекхэме, а также группе «Wham!» и Джордже Майкле.

Кроме эксклюзивных интервью с самой Кайли Миноуг в проект войдут беседы с австралийскими музыкантами Ником Кейвом и Джейсоном Донованом, сестрой певицы Данни Миноуг и другими.

«Сериал покажет женщину, стоящую за хитами. И расскажет, как она стойко и с достоинством справлялась с общественным осуждением, личными потерями и болезнями», - говорится в анонсе.

Ранее режиссер Стас Иванов заявил «Радиоточке НСН», что главными акцентами предстоящего автобиографического кино о рэпере Басте (настоящее имя Василий Вакуленко) являются становление исполнителя и конфликт внутри рэп-культуры.

