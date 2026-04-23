Путин призвал не отрывать сельских жителей от технологического прогресса
Проживающие в сельской местности граждане не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, у сельских жителей должно быть «больше возможностей для комфортной жизни, работы, образования, самореализации, передовой медицины или медицинской помощи»
Как пишет RT, на совещании с членами правительства глава государства также указал, что крайне востребовано обеспечение сельских поселений доступом в интернет.
Ранее путин заявил о необходимости проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов при ограничении интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
