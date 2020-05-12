«Хайп»: Онищенко оценил заявление FT о смертности в России от COVID-19

«Мотивированное злорадство и непрофессиональный хайп» – именно там бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал публикацию газета Financial Times, пишет РИА Новости. В ней сообщается, что смертность от коронавирусной инфекции в России может быть более чем на 70% выше официальных данных.

Депутат Госдумы также подчеркнул, что итоговые показателей смертности будут подсчитывать после окончания пандемии. Как пишет РИА Новости, по официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание Financial Times, ссылаясь на собственный анализ, в двух городах за указанный период скончались на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет — всего 2 073 человека. Данные по другим городам и регионам газета не учитывала.

Онищенко предостерег от избыточного оптимизма по поводу коронавируса

Ранее НСН писала, что в России за последние сутки было выявлено 10 899 новых случаев COVID-19. Таким образом общее число заболевших в нашей стране достигло 232 243. За время эпидемии от COVID-19 умерло 2 116 человек, выздоровели 43 512 пациентов.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции было выявлено в Москве — 5 392, ещё 1063 — в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, где обнаружено 354 инфицированных, отмечает Свободная пресса.


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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:СмертностьРоссияКоронавирусГеннадий Онищенко
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