«Хайп»: Онищенко оценил заявление FT о смертности в России от COVID-19

«Мотивированное злорадство и непрофессиональный хайп» – именно там бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал публикацию газета Financial Times, пишет РИА Новости. В ней сообщается, что смертность от коронавирусной инфекции в России может быть более чем на 70% выше официальных данных.

Депутат Госдумы также подчеркнул, что итоговые показателей смертности будут подсчитывать после окончания пандемии. Как пишет РИА Новости, по официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание Financial Times, ссылаясь на собственный анализ, в двух городах за указанный период скончались на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет — всего 2 073 человека. Данные по другим городам и регионам газета не учитывала.