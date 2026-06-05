Азаров объяснил, зачем Зеленский написал письмо Путину

По его мнению, послание, в котором «нет конкретных предложений о заключении мира», является «пропагандистским ходом».

«Там нет никакого компромисса... только нападки на Россию... лично на президента Путина. И выстраивание таких предложений, от которых Россия уже не раз отказывалась», - заключил он.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил прекращение огня, прямые переговоры и обмен пленных по принципу «всех на всех», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

