Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185»
Россия и Украина, при посредничестве ОАЭ, провели очередной обменялись пленными. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Уточняется, что с подконтрольной Украине территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Киеву были переданы 185 военнопленных ВСУ.
В министерстве указали, что вернувшиеся из плена российские бойцы были доставлены в Белоруссию, после чего они вылетят в Россию «для прохождения лечения и реабилитации».
Ранее Россия передала Украине свыше 500 тел погибших военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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