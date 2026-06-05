Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185»

Россия и Украина, при посредничестве ОАЭ, провели очередной обменялись пленными. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

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Уточняется, что с подконтрольной Украине территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Киеву были переданы 185 военнопленных ВСУ.

В министерстве указали, что вернувшиеся из плена российские бойцы были доставлены в Белоруссию, после чего они вылетят в Россию «для прохождения лечения и реабилитации».

Ранее Россия передала Украине свыше 500 тел погибших военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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