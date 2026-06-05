Гражданка РФ была задержана в Грузии по запросу США

Гражданка России была задержана в международном аэропорту Тбилиси. Как пишет ТАСС, об этом заявил адвокат россиянки Бека Немсицверидзе.

Митрополита Илариона после задержания в Чехии направили на служение в Бразилию

Он рассказал, что грузинские правоохранители задержали женщину, которая разыскивалась Интерполом по запросу Федерального бюро расследований (ФБР) США.

«В Америке к ней есть вопросы, связанные с импортом-экспортом санкционной продукции... начато расследование», - уточнил юрист.

Немсицверидзе добавил, что у грузинских влаетей претензий к россиянке нет.

Ранее власти Польши в рамках обмена заключенными освободили российского археолога Александра Бутягина, экстридиции которого добивалась Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеСШАРоссиянеГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры