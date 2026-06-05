Гражданка РФ была задержана в Грузии по запросу США
Гражданка России была задержана в международном аэропорту Тбилиси. Как пишет ТАСС, об этом заявил адвокат россиянки Бека Немсицверидзе.
Он рассказал, что грузинские правоохранители задержали женщину, которая разыскивалась Интерполом по запросу Федерального бюро расследований (ФБР) США.
«В Америке к ней есть вопросы, связанные с импортом-экспортом санкционной продукции... начато расследование», - уточнил юрист.
Немсицверидзе добавил, что у грузинских влаетей претензий к россиянке нет.
Ранее власти Польши в рамках обмена заключенными освободили российского археолога Александра Бутягина, экстридиции которого добивалась Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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