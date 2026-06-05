Голикова заявила, что Россия занимает 32-е место в мире по уровню занятости

Выступая на сессии ПМЭФ-2026 «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий», она указал, что по данному показателю Россия занимает 32-е место из 149 доступных наблюдений по странам.

Вице-премьер также добавила, что лидерами по занятости являются такие отрасли, как торговля, транспортировка и хранение, средний возраст работников в стране составляет 44 года.

Ранее Голикова заявила, что почти 12 млн человек следует вовлечь в экономику РФ до 2032 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

