Голикова заявила, что Россия занимает 32-е место в мире по уровню занятости
Уровень занятости населения в России в настоящее время фиксируется на рекордном уровне в 61,5%. Как сообщает RT, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Выступая на сессии ПМЭФ-2026 «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий», она указал, что по данному показателю Россия занимает 32-е место из 149 доступных наблюдений по странам.
Вице-премьер также добавила, что лидерами по занятости являются такие отрасли, как торговля, транспортировка и хранение, средний возраст работников в стране составляет 44 года.
Ранее Голикова заявила, что почти 12 млн человек следует вовлечь в экономику РФ до 2032 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат Смолин заявил, что ЕГЭ привел к незнанию русского языка
- Философия и история: В Госдуме одобрили обязательные предметы для вузов
- Без мыслей об отпуске: Булыкин уверен, что сборная России разгромит Буркина-Фасо
- Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185»
- Напитки покрепче: Кто захочет экспериментировать с молочной водкой
- Затулин возмутился молчанием РПЦ из-за гонений на Армянскую церковь
- Голикова заявила, что Россия занимает 32-е место в мире по уровню занятости
- Гражданка РФ была задержана в Грузии по запросу США
- Поцелуи Ромео и Джульетты: Чего боятся российские кинотеатры
- Дюков: Футбольные сборные России и Китая близки к проведению товарищеской игры