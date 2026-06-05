При этом в слабоалкогольном варианте у новинки перспективы могут быть менее радужные из-за градусности, хотя этот сегмент и популярен у молодежи, считает собеседник НСН.

«Молодежь до 35 лет является потребителями слабоалкогольных напитков, в первую очередь, это пиво и пивные напитки. Нужно разбираться, какая будет рецептура, градусность. И уже исходя из этих исходных данных, можно будет говорить о тех или иных перспективах. Если напиток будет 11°, то я сомневаюсь в успехе. Но не из-за того, что это будет неинтересно с точки зрения маркетинга, это просто будет дорого», — поделился мнением Черниговский.

Эксперт добавил, что за последние три года на российском потребительском рынке произошли сильные изменения из-за ухода западных брендов, роста российского производства и увеличения импорта из азиатских и южноамериканских стран. В связи с этим российские потребители на ассортиментные изменения реагируют с интересом.

Ранее Максим Черниговский объяснял НСН, почему в России вырос интерес к азиатскому алкоголю.

