Напитки покрепче: Кто захочет экспериментировать с молочной водкой
У молочного алкоголя на основе бурятского напитка дарасун с точки зрения маркетинга есть высокие перспективы занять долю рынка, заявил НСН Максим Черниговский.
Современный российский потребитель крепкого алкоголя готов к экспериментам, и молочная водка на основе рецепта бурятского напитка дарасун имеет высокие маркетинговые перспективы, однако у слабоалкогольного варианта продукции могут возникнуть сложности, рассказал НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Традиционный бурятский слабоалкогольный напиток дарасун может стать основой для первой в России технологии промышленного производства молочной водки. Российские ученые изучили древний рецепт, в котором в качестве сырья используется образующаяся при производстве сыра сыворотка, отмечается в статье специалистов в научном журнале Scientific Reports. С помощью дистилляции крепость напитка можно довести до 11°, 40° и даже 75°. Черниговский отметил, что в условиях высокой конкуренции, особенно в сегменте крепкого алкоголя, подобные новинки весьма перспективны.
«Сейчас много креативных идей возникает, чтобы выделиться на полке и путем нестандартной рецептуры найти своего покупателя. Целевые группы потребители меняются. Основным целевым сегментом крепкого алкоголя сейчас являются люди 35+, которые "воспитаны" на рекламе пива или слабоалкогольных напитков, основой которых являлись ром, виски, джин и далее по списку. Российское производство и розничная реализация этих напитков возрастает, потому что этим людям знаком этот вкус. Просто они от слабого алкоголя переходят уже к более крепким напиткам. А целевая группа 35+, это люди, которые готовы экспериментировать, и такого рода маркетинговые находки перспективны. Задача маркетинга — чтобы потребитель заметил, купил, попробовал, дальше уже функционал маркетинга заканчивается. Если напиток интересный в плане его потребительских свойств, качественной составляющей, то будут вторая, третья и дальнейшие покупки», — пояснил эксперт.
При этом в слабоалкогольном варианте у новинки перспективы могут быть менее радужные из-за градусности, хотя этот сегмент и популярен у молодежи, считает собеседник НСН.
«Молодежь до 35 лет является потребителями слабоалкогольных напитков, в первую очередь, это пиво и пивные напитки. Нужно разбираться, какая будет рецептура, градусность. И уже исходя из этих исходных данных, можно будет говорить о тех или иных перспективах. Если напиток будет 11°, то я сомневаюсь в успехе. Но не из-за того, что это будет неинтересно с точки зрения маркетинга, это просто будет дорого», — поделился мнением Черниговский.
Эксперт добавил, что за последние три года на российском потребительском рынке произошли сильные изменения из-за ухода западных брендов, роста российского производства и увеличения импорта из азиатских и южноамериканских стран. В связи с этим российские потребители на ассортиментные изменения реагируют с интересом.
Ранее Максим Черниговский объяснял НСН, почему в России вырос интерес к азиатскому алкоголю.
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