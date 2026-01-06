Фродо и Гэндальф вернутся в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»

Британский артист, исполняющий роль волшебника, рассказал, что съёмки кинокартины стартуют в мае. Режиссёром выступит Энди Серкис, который также сыграет Голлума.

«Я раскрою вам два секрета кастинга. В фильме есть персонаж по имени Фродо и персонаж по имени Гэндальф. Больше ничего не скажу», - написал Маккеллен.

При этом он не уточнил, вернётся ли к роли хоббита Элайджа Вуд.

Ранее Энди Серкис заявил, что кинокомпания Warner Bros. решила отложить премьеру фэнтези «Властелин колец: Охота за Голлумом» на декабрь 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».