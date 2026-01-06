СМИ рассказали о требованиях Трампа к сменщице Мадуро Родригес
Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула несколько требований к исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета Politico.
Собеседники издания уточнили, что Родригес должна противодействовать поставкам наркотиков, а также выслать из страны враждебных по отношению к Вашингтону иранских, кубинских и других агентов или сетей.
Кроме того, от исполняющей обязанности президента Венесуэлы потребовали прекратить поставки нефти «противникам США» и обеспечить проведение в стране свободных выборов, а затем уйти в отставку.
Ранее Трамп предупредил, что если Родригес не примет правильные решения, то ей придётся заплатить очень высокую цену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
