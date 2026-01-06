Состоялась премьера первой части фильма «Жёны. Сильные духом»

Вышла первая часть фильма «Жёны. Сильные духом». Премьера проекта состоялась на телеканале RT.

Русское сердце: Стивена Сигала с фильмом про СВО пригласят на кинофестиваль

Лента рассказывает о женщинах, которые помогают в выздоровлении и реабилитации бойцов СВО после ранений.

«Картина посвящена всем мужественным героиням, кто поднимает с колен, дарит любовь и возвращает веру в жизнь защитникам России», - сообщает RT.

Отмечается, что зрителям также доступны и другие ленты из серии.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что рассматривает возможность создать фильм о событиях российской специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: RT
ТЕГИ:СпецоперацияЖенщиныФильмКиноТелеканалы

Горячие новости

Все новости

партнеры