Состоялась премьера первой части фильма «Жёны. Сильные духом»
Вышла первая часть фильма «Жёны. Сильные духом». Премьера проекта состоялась на телеканале RT.
Лента рассказывает о женщинах, которые помогают в выздоровлении и реабилитации бойцов СВО после ранений.
«Картина посвящена всем мужественным героиням, кто поднимает с колен, дарит любовь и возвращает веру в жизнь защитникам России», - сообщает RT.
Отмечается, что зрителям также доступны и другие ленты из серии.
Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что рассматривает возможность создать фильм о событиях российской специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
