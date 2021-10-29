Хайп, а не отклонение: Сексолог поставила диагноз приговорённому блогеру

Провокационная фотосессия сексуального характера на фоне храма Василия Блаженного, это не про эксгибиционизм. Так психоаналитик-сексолог Юлия Варра прокомментировала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» приговор блогеру и модели за скабрезное фото.

«Эксгибиционисты практически никогда блогерами не становятся. Поскольку мы имеем дело с блогером, целью этого действия был скандал, которого они и добились. Среди сексуальных отклонений есть, например, эксгибиционизм, когда люди хотят это делать на публике. Есть такое отклонение как поношение каких-то святынь, глумление над ними. Однако к блогерам это не относится, поскольку у них нет желания делать это тихо для себя, то есть, отклонение отсутствует», - пояснила эксперт.