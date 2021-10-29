Хайп, а не отклонение: Сексолог поставила диагноз приговорённому блогеру
Юлия Варра прокомментировала реальный срок, вынесенный участникам скандальной фотосессии у храма Василия Блаженного.
Провокационная фотосессия сексуального характера на фоне храма Василия Блаженного, это не про эксгибиционизм. Так психоаналитик-сексолог Юлия Варра прокомментировала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» приговор блогеру и модели за скабрезное фото.
«Эксгибиционисты практически никогда блогерами не становятся. Поскольку мы имеем дело с блогером, целью этого действия был скандал, которого они и добились. Среди сексуальных отклонений есть, например, эксгибиционизм, когда люди хотят это делать на публике. Есть такое отклонение как поношение каких-то святынь, глумление над ними. Однако к блогерам это не относится, поскольку у них нет желания делать это тихо для себя, то есть, отклонение отсутствует», - пояснила эксперт.
Мировой суд Тверского района Москвы приговорил сегодня к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева (настоящее имя — Руслани Талабджон) и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Они признаны виновными в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Поводом для суда стала публикация фотографии, на которой обвиняемые имитировали оральный секс. При этом девушка была одета в куртку с надписью «Полиция».
По мнению сексолога, блогер добился чего хотел, даже ценой лишения свободы:
«Они сознательно придумали акцию для скандала, пиара. Даже 10 месяцев отсидеть в тюрьме – неплохой для них результат. Ведь теперь о них снимают репортажи, передачи, эфиры им посвящены. Поэтому ни о каких реальных отклонениях в сексуальном поведении тут нельзя говорить».
Юлия Варра также отметила, что настоящие перверсии на практике случаются не так часто.
«Всё это существует, мы с этим сталкиваемся, хотя, конечно, как говорится, далеко не каждый день. Такие люди обращаются иногда к сексологам за помощью, а иногда нет. Живут с этим, пытаются как-то бороться. Однако, если у человека есть такое глубокое внутреннее желание, ему подчинена вся его жизнь», - уточнила психоаналитик-сексолог.
Ранее Замоскворецкий суд постановил выдворить Бобиева из России и оштрафовал его на 5000 рублей. После задержания он извинился за свой поступок и обещал «никогда так больше не делать». Блогер не будет обжаловать приговор, а его напарница собирается подать апелляцию.
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