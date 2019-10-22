Хадуева: В церковь загоняют страхом, а Хэллоуин предлагает любовь
Экстрасенс, ясновидящая, общественный деятель, финалистка проекта «Битва экстрасенсов» в эфире НСН призвала бороться с Хэллоуном с помощью национальной идеи.
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить госпредприятия и учебные заведения на предмет пропаганды и празднования Хэллоуина.
В связи с чем, в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Хэллоуин под запретом». В которой приняли участие инициатор Виталий Милонов, протоирей Всеволод Чаплин, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец и экстрасенс, ясновидящая, общественный деятель, финалистка проекта «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева.
Фатима Хадуева в эфире НСН заявила, что европейская культура, в том числе и праздник Хэллоуин, построены на любви, а российская - на страхе.
«В церковь людей заставляют идти от страха – дьявол вас покарает, будет плохо, идите к нам, у нас будет хорошо. А европейскую культуру берут, потому что там все от любви идет – приходите к нам ведь у нас благосостояние, любовь, Иисус любит всех, давайте потанцуем и все будет хорошо. Надо выбрать золотую середину, ведь в России, действительно, очень глубокая культура. Сегодня никто не сказал, с какого момента мы считаем культурное наследие России, но если мы это сделаем, то у нас получается национальная идея», - сказала ясновидящая.
Ранее в эфире НСН Милонов заявил, что за проведение в образовательных учреждениях Хэллоуина, учителям не «поздоровится».
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