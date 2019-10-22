Хадуева: В церковь загоняют страхом, а Хэллоуин предлагает любовь

Фатима Хадуева в эфире НСН заявила, что европейская культура, в том числе и праздник Хэллоуин, построены на любви, а российская - на страхе.

«В церковь людей заставляют идти от страха – дьявол вас покарает, будет плохо, идите к нам, у нас будет хорошо. А европейскую культуру берут, потому что там все от любви идет – приходите к нам ведь у нас благосостояние, любовь, Иисус любит всех, давайте потанцуем и все будет хорошо. Надо выбрать золотую середину, ведь в России, действительно, очень глубокая культура. Сегодня никто не сказал, с какого момента мы считаем культурное наследие России, но если мы это сделаем, то у нас получается национальная идея», - сказала ясновидящая.

Ранее в эфире НСН Милонов заявил, что за проведение в образовательных учреждениях Хэллоуина, учителям не «поздоровится».



