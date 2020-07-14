Хабаровчане пожаловались на шум из-за митингов
Более 20 звонков от граждан с жалобами на шумные митинги поступило в администрацию Хабаровска, заявили в пресс-службе мэрии. У пожилых людей проблемы с давлением, а выпускники не могут выспаться перед экзаменами, передаёт ТАСС.
В городе уже несколько дней проходят несанкционированные властями митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. По официальным данным, самый крупный митинг собрал до 12 тысяч человек, по неофициальным — до 35 тысяч.
После этого в регион приехал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев. Он заявил о неудовлетворительной работе местных властей. Почти одновременно на сайте краевого правительства появилось сообщение с призывом к митингующим не поддаваться на провокации и напоминанием, что их акции не согласованы.
Как пишет сайт Dvhab.ru, впоследствии мэр Хабаровска Сергей Кравчук назвал стихийные митинги «противозаконными, неразумными и губительными», поскольку в регионе сохраняется угроза заражения коронавирусом.
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