Власти Москвы предложили снизить НДС для ресторанов

Власти Москвы обратились к федеральному правительству с инициативой о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что представители московских властей регулярно встречаются с бизнесменами в рамках Стратегического совета и предлагают предприятиям различные поддержки. Полная отмена НДС для ресторанного бизнеса существенно снизит нагрузку на предприятия и поможет им преодолеть сложный период, считает Ефимов.