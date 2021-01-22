Власти Москвы предложили снизить НДС для ресторанов
Власти Москвы обратились к федеральному правительству с инициативой о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Он добавил, что представители московских властей регулярно встречаются с бизнесменами в рамках Стратегического совета и предлагают предприятиям различные поддержки. Полная отмена НДС для ресторанного бизнеса существенно снизит нагрузку на предприятия и поможет им преодолеть сложный период, считает Ефимов.
Заммэра отметил, что предложение об отмене НДС поддержало Минэкономразвития и подчеркнул, что сфера общественного питания пострадала из-за введенных после распространения коронавирусной инфекции мер.
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