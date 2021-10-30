Гватемала получила 700 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Гватемала получила еще 700 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сообщение об этом опубликовано в официальном аккаунте препарата в Twitter.

В сентябре в Гватемалу доставили 700 тысяч доз второго компонента российской вакцины.

Центральноамериканская республика зарегистрировала «Спутник V» в феврале. Регистрацию российской вакцины осуществили в рамках ускоренной процедуры.



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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинаГватемалаСпутник VКоронавирус
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