Гватемала зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения Республики Гватемала одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении уточняется, что регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил, что Гватемала стала третьим государством в Центральной Америке, одобрившим российскую вакцину «Спутник V».

В РФПИ добавили, что Гватемала стал 37-м государством, зарегистрировавшим российский препарат, благодаря чему «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений.

Ранее Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», которая теперь составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (не включая налог на добавленную стоимость), сообщает МИР 24.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, это стало возможным благодаря отработке и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объёмов её выпуска.

