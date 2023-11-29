Гузеева и Харламов призвали родителей не лезть с советами к молодоженам

Сыгравшие в фильме Аскара Узабаева «Теща» телеведущая Лариса Гузеева и комик Гарик Харламов посоветовали родителям не вмешиваться в жизнь молодоженов.

Гарик Харламов признался в любви Гузеевой

Гузеева призналась, что не любит, когда ей советуют. Она попросила родителей оставить молодых в покое, передает «Пятый канал».

В свою очередь Харламов отметил, что для хороших отношений с тещей муж должен любить супругу.

Фильм «Теща» выйдет в прокат 30 ноября. По сюжету героиня Гузеевой главная в доме, а порядок в ее жизни нарушает зять.

Ранее Гузеева назвала Харламова «аутистом», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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