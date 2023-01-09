Гутерриш заявил о глубоком разочаровании из-за бездействия мировых лидеров

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе конференции в Женеве заявил о глубоком разочаровании ввиду бездействия глав мировых держав в решении проблемы изменения климата Земли. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Гутерриш отметил, что мировые лидеры не делали инвестиции, направленные на противодействие стихийным бедствиям, в частности, наводнениям в Пакистане.

Ранее австралийские и европейские ученые предрекли массовую гибель живых существ на Земле к 2100 году из-за изменения климата и хищнической эксплуатации природных богатств планеты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:КлиматООН
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