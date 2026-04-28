Минпросвещения: Летние каникулы в школах начнутся 27 мая
28 апреля 202609:05
Летние каникулы у российских школьников в текущем году стартуют 27 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения.
По данным ведомства, каникулы продлятся с 27 мая до 31 августа.
«Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов», - указали в министерстве.
Ранее Минпросвещения заявило о нецелесообразности увеличения продолжительности учебного года в школах страны, пишет Ura.ru.
Горячие новости
