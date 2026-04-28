Минпросвещения: Летние каникулы в школах начнутся 27 мая

Летние каникулы у российских школьников в текущем году стартуют 27 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

В России в 2026 году летние школьные каникулы продлятся 97 дней

По данным ведомства, каникулы продлятся с 27 мая до 31 августа.

«Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов», - указали в министерстве.

Ранее Минпросвещения заявило о нецелесообразности увеличения продолжительности учебного года в школах страны, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
