Под Тулой загорелся склад на площади 2,8 тысячи «квадратов»
Склад загорелся в городе Щекино Тульской области на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Тульская область, город Щекино, улица Пирогова. По прибытии... первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в складском помещении на площади 2800 квадратных метров», - указали в ведомстве.
По предварительным данным, никто не пострадал. МЧС наращивание силы и средства для ликвидации возгорания.
Ранее в городе Лабытнанги загорелся двухэтажный ангар, обошлось без пострадавших, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
- Минпросвещения: Летние каникулы в школах начнутся 27 мая
- Под Тулой загорелся склад на площади 2,8 тысячи «квадратов»
- Казахстан перераспределит экспорт нефти из-за корректировки транзита по «Дружбе»
- В Госдуме объяснили отставку Примакова с поста главы Россотрудничества
- Космический тренажер для Российской орбитальной станции создадут в 2027 году
- Тейлор Свифт зарегистрирует свои голос и внешность для защиты от ИИ
- Над территорией России ликвидировали 186 украинских БПЛА
- Российский Красный Крест направил Ирану пять тонн гумпомощи
- В Туапсе из-за обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ
- СМИ: Украина угрожает Израилю скандалом из-за российского зерна