СМИ: Украина угрожает Израилю скандалом из-за российского зерна

Киев пригрозил Израилю дипломатическим скандалом, если российское судно Panoramits с зерном из новых регионов РФ, получит разрешение на заход в порт Хайфы, сообщает Axios.

Собеседник портала из числа украинских дипломатов заявил, что безнаказанности не будет допущено. «Если ему будет предоставлена возможность швартовки и разгрузки, это приведет к последствиям, затрагивающим наши двусторонние отношения», — указал собеседник.

В противном случае Украина собирается применить против Израиля «полный спектр дипломатических и международно-правовых мер».

Ранее Эстония отказалась задерживать российские суда из-за риска эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
