СМИ: Украина угрожает Израилю скандалом из-за российского зерна
Киев пригрозил Израилю дипломатическим скандалом, если российское судно Panoramits с зерном из новых регионов РФ, получит разрешение на заход в порт Хайфы, сообщает Axios.
Собеседник портала из числа украинских дипломатов заявил, что безнаказанности не будет допущено. «Если ему будет предоставлена возможность швартовки и разгрузки, это приведет к последствиям, затрагивающим наши двусторонние отношения», — указал собеседник.
В противном случае Украина собирается применить против Израиля «полный спектр дипломатических и международно-правовых мер».
Ранее Эстония отказалась задерживать российские суда из-за риска эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
