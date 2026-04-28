Тейлор Свифт зарегистрирует свои голос и внешность для защиты от ИИ

Певица Тейлор Свифт захотела зарегистрировать свои голос и внешность в качестве защиты от контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Об этом пишет портал TMZ.

По его данным, артистка закулисно забронировала за собой ряд специфических товарных знаков, чтобы гарантировать, что «любые цифровые копии ее голоса и изображения будут считаться недействительными».

«Тейлор ищет федеральной защиты для двух фраз, напрямую связанных с ее голосом: "Привет, это Тейлор Свифт" и "Привет, это Тейлор". Заявка подпадает под редкую категорию "звуковой знак"», - указывает портал.

Кроме того, еще одна заявка защищает визуальный образ певицы в разноцветном костюме с серебряными акцентами, которая держит розовую гитару с черным ремнем. Свифт хочет защититься на фоне растущей популярности сгенерированных ИИ песен и видео, которые копируют артистов без их согласия.

Ранее альбом Тейлор Свифт The Life of a Showgirl стал лидером рейтинга Международной федерации производителей фонограмм (IFPI) за 2025 год.

