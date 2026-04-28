Космический тренажер для Российской орбитальной станции создадут в 2027 году

Создание нового космического тренажера для Российской орбитальной станции планируют завершить до конца следующего года. Об этом рассказал начальник отдела виртуальной реальности участвующей в разработке компании «Софтлаб-Нск» Василий Бартош.

«Первоначальный срок был такой. До конца 2027-го года мы должны сделать тренажер», - отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Бартоша, техническое наполнение станет более современным, чем используемое сейчас для подготовки специалистов для Международной космической станции. При изготовлении тренажера применят отечественные комплектующие. Кроме того, ожидается, что частота кадров у систем новинки составит 50 Гц вместо 60 Гц.

По данным Института автоматики и электрометрии, тренажеры будут представлять собой системы виртуальной реальности для моделирования обстановки и системы управления.

Ранее космонавт Олег Кононенко рассказал, что запуск первых двух модулей отечественной орбитальной станции ожидается в конце текущего десятилетия, пишет 360.ru.

