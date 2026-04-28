Над территорией России ликвидировали 186 украинских БПЛА
28 апреля 202607:48
Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали над Россией более 180 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 22:00 мск 27 апреля до 07:00 мск 28 апреля... перехвачены и уничтожены 186 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.
Дроны ликвидировали в Астраханской, Волгоградской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Крыму. Кроме того, БПЛА сбили над водами Черного и Азовского морей.
Накануне в Севастополе во время атаки ВСУ уничтожили 14 украинских беспилотников, напоминает 360.ru.
