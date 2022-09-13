Ученый РАН рассказал, когда вымрет человечество

По его мнению, в течение ближайших 100 миллионов лет на Земле может произойти нечто подобное тому, что когда-то уничтожило динозавров.

«В будущем Земли будут такие столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживет», - подчеркнул учёный.

Ранее группа учёных из США провела исследование и выяснила, что после столкновения с астероидом 66 млн лет назад Земля погрузилась в темноту на два года, в результате чего погибли не только динозавры, но и вымерло 75% всей жизни на планете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».