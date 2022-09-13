Ученый РАН рассказал, когда вымрет человечество
Руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов заявил, что человечество обязательно вымрет, сообщает РИА Новости.
По его мнению, в течение ближайших 100 миллионов лет на Земле может произойти нечто подобное тому, что когда-то уничтожило динозавров.
«В будущем Земли будут такие столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживет», - подчеркнул учёный.
Ранее группа учёных из США провела исследование и выяснила, что после столкновения с астероидом 66 млн лет назад Земля погрузилась в темноту на два года, в результате чего погибли не только динозавры, но и вымерло 75% всей жизни на планете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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