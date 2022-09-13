Ученый РАН рассказал, когда вымрет человечество

Руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов заявил, что человечество обязательно вымрет, сообщает РИА Новости.

СМИ назвали несколько вариантов апокалипсиса

По его мнению, в течение ближайших 100 миллионов лет на Земле может произойти нечто подобное тому, что когда-то уничтожило динозавров.

«В будущем Земли будут такие столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживет», - подчеркнул учёный.

Ранее группа учёных из США провела исследование и выяснила, что после столкновения с астероидом 66 млн лет назад Земля погрузилась в темноту на два года, в результате чего погибли не только динозавры, но и вымерло 75% всей жизни на планете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: l.yimg.com
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