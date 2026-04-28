Российский Красный Крест направил Ирану пять тонн гумпомощи

Российский Красный Крест направил Ирану пять тонн гуманитарной помощи, в том числе медицинские изделия и средства первой необходимости. Об этом рассказал глава РКК Павел Савчук в интервью ТАСС.

По его словам, региональное отделение организации в Дагестане, местные отделения при поддержке РКК и органов власти организовали сбор помощи.

«Для Ирана было собрано 5 тонн гуманитарной помощи, которая была направлена в общество Красного Полумесяца Ирана, которое принимает гуманитарную помощь на территории страны», - отметил Савчук.

Ранее Международный комитет Красного Креста сообщил, что передаст исламской республике 171 тонну предметов первой необходимости, пишет 360.ru.

