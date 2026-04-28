Казахстан перераспределит экспорт нефти из-за корректировки транзита по «Дружбе»

Казахстан предупредил о перераспределении части экспортных поставок нефти из-за корректировки транзита по трубопроводу «Дружба» в направлении Германии. Об этом заявило министерство энергетики республики.

Отмечается, что планово будут перераспределены 260 тысяч тонн сырья из-за «корректировки графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии (НПЗ "Шведт") на май 2026 года».

Поставки направят по альтернативным и технически отработанным маршрутам. Так, 100 тысяч тонн будут направлены в порт Усть-Луга, 160 тысяч - в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ после приостановки прокачки нефти по «Дружбе» обеспечит транспортировку казахстанского сырья по другим маршрутам, пишет 360.ru.

