Гутерриш назвал «не очень хорошей идеей» визовые ограничения против россиян в Европе

Визовые ограничения, введенные для россиян в Европе — «не очень хорошая идея», считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о том, не являются ли подобные шаги в отношении россиян нарушением прав человека, генсек отметил, что отношения между Евросоюзом и Россией «ухудшились по многим аспектам» с началом спецоперации на Украине. Гутерриш выразил надежду, что после завершения конфликта «все эти ситуации исчезнут».

Как напомнил генсек ООН, в свете событий на Украине некоторые граждане России пожелали покинуть страну.

«Так что это, вероятно, не очень хорошая идея – не давать им приехать», — подчеркнул Гутерриш.

Евросоюз в сентябре приостановил упрощенный визовый режим с Россией. При этом страны Прибалтики, а также Польша запретили въезд для граждан РФ, имеющих шенгенские визы. Однако ряд государств, в том числе Испания, Франция и Италия, остаются лояльными к россиянам и выдают долгосрочные визы, пишет РИА ФАН.

Ранее генсек ООН призвал Москву и Киев обменяться пленными в формате «всех на всех», назвав обмен позитивной вещью, которая «уменьшает страдания» военнопленных и их семей, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыРоссиянеЕвропаООН
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