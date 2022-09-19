Российский посол Нечаев заявил, что Москва не будет вводить ответные визовые ограничения

«Как четко дал понять президент России [Владимир Путин], мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих», — подчеркнул дипломат.

При этом Нечаев указал, что не хотел бы строить предположений о возможном сокращении выдачи Германией виз россиянам. Как отметил дипломат, в ФРГ есть многомиллионная русскоязычная диаспора, и изначально Берлин не поддерживал радикальные предложения, пишет Газета.ру.

Вместе с тем посол напомнил, что «логика в действиях наших европейских соседей прослеживается не всегда».

Ранее Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Кроме того, Латвия, Эстония и Литва запретили въезд гражданам РФ с шенгенским визами, напоминает Ura.ru. К ограничениям также присоединилась Польша.

