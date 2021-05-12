Гутерреш сообщил о процессе признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ

Генсек отметил, что ООН приветствует признание ВОЗ российского препарата. Кроме того, Гутерреш добавил, что организация ценит предоставленную Россией возможность вакцинации сотрудников ООН «Спутником V».

«Мы считаем, что "Спутник V" - это также один из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации», — цитирует генсека РИА Новости.

Ранее Лавров по итогам переговоров с Гутеррешем отметил, что РФ открыта к сотрудничеству с другими производителями вакцин от коронавируса.

