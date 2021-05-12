Гутерреш сообщил о процессе признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ

Процесс признания российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) идет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Лавров: Россия открыта к сотрудничеству в вопросе вакцин от коронавируса

Генсек отметил, что ООН приветствует признание ВОЗ российского препарата. Кроме того, Гутерреш добавил, что организация ценит предоставленную Россией возможность вакцинации сотрудников ООН «Спутником V».

«Мы считаем, что "Спутник V" - это также один из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации», — цитирует генсека РИА Новости.

Ранее Лавров по итогам переговоров с Гутеррешем отметил, что РФ открыта к сотрудничеству с другими производителями вакцин от коронавируса.

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ТЕГИ:Сергей ЛавровВОЗВакцинаКоронавирусООН
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