Лавров: Россия открыта к сотрудничеству в вопросе вакцин от коронавируса
Россия открыта к сотрудничеству с производителями вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Глава российского МИД напомнил, что отечественная вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована более чем в 60 странах мира, и Россия неоднократно подчеркивала готовность сотрудничать с другими производителями препаратов от COVID-19.
«Если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, я думаю, может получиться очень позитивный процесс взаимодействия», — цитирует Лаврова РИА Новости.
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