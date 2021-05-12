Лавров: Россия открыта к сотрудничеству в вопросе вакцин от коронавируса

Россия открыта к сотрудничеству с производителями вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

В ООН захотели вакцинироваться «Спутником V»

Глава российского МИД напомнил, что отечественная вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована более чем в 60 странах мира, и Россия неоднократно подчеркивала готовность сотрудничать с другими производителями препаратов от COVID-19.

«Если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, я думаю, может получиться очень позитивный процесс взаимодействия», — цитирует Лаврова РИА Новости.



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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусМИД РФСергей Лавров
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