Лавров: Россия открыта к сотрудничеству в вопросе вакцин от коронавируса

Глава российского МИД напомнил, что отечественная вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована более чем в 60 странах мира, и Россия неоднократно подчеркивала готовность сотрудничать с другими производителями препаратов от COVID-19.

«Если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, я думаю, может получиться очень позитивный процесс взаимодействия», — цитирует Лаврова РИА Новости.





