Гусев поддержал Познера: Народ проголосовал за Путина, а не поправки

«Я полностью с ним согласен. Владимир Путин очень многое сделал для того, чтобы доверие простых граждан, тех граждан, которые ходят голосовать, было «за» него. И, к сожалению, мы должны констатировать, что сегодня и либеральные силы, и те, кто был против изменений в Конституцию, потерпели сокрушительное поражение. Все потому, что нужно вовремя все готовить и выносить обсуждения не в виде криков, кличек и прозвищ, а именно ради того, чтобы люди жили нормально», – отметил он.

Кроме того, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эксклюзивном интервью НСН отметил, что новое правительство работает «очень неплохо». Такой комментарий Гусев дал в связи с выделением 4 миллиардов рублей на создание рабочих мест.

