Политолог Дмитрий Гусев: В легитимности голосования по поправкам к конституции сомнений нет

Политолог, основатель консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев рассказал журналистам о своих выводах относительно предварительных итогов завершившегося сегодня голосования по поправкам в Конституцию.

«Полагаю, в итоге окажется, что не менее 70% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию. Результаты очень похожи на результаты последних выборов президента: и по явке, и по голосованию «за». Напомню, на президентских выборах было 75% «за» и явка была под 70%», - сказал Дмитрий Гусев.

По мнению Дмитрия Гусева это произошло по двум причинам.

«Во-первых, это голосование показывает уровень доверия людей президенту. А, во-вторых, каждый, я думаю, нашел в поправках что-то такое, что было для него важно. Потому что поправки коснулись всех людей в стране — пенсионеров, семей с детьми и т.д.», - отметил он.

Дмитрий Гусев также отметил, что наблюдателей на этом голосовании было почти в два раза больше, чем на президентских выборах.

«Более 500 тысяч, а тогда было 286 тысяч наблюдателей. Количество нарушений, которое признает и «Голос» — оппозиционная организация, и другие мониторинговые службы — реальных около 30 штук. Это очень низкие цифры нарушений. Никто не пытался что-то пририсовывать, фальсифицировать и пр. Противники голосования пытались фальсифицировать нарушения, но реагировали на это быстро и в итоге все убедились — серьезных нарушений не было. Так что ставить под сомнение легитимность голосования ни у кого оснований нет», - подчеркнул Дмитрий Гусев.

«Так же в этот раз два региона провели электронное голосование. Считаю, что эксперимент удался. Надо учесть ошибки и обязательно развивать онлайн голосование дальше. 93% из тех, кто заявился на электронное голосование, пришли и отдали свой голос — это очень неплохой результат. К тому же важно, что таким образом привлекли к голосованию молодежь», - заключил он.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.



