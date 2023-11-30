Агента украинских спецслужб задержали за шпионаж в Крыму

По данным ведомства, злоумышленник — житель региона — по заданию украинской стороны отслеживал передвижения Росгвардии. Кроме того, подозреваемый собирал «данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова».

Правоохранители возбудили уголовное дело, пишет RT. Согласно опубликованному ФСБ видео с задержанием, фигуранта подозревают в госизмене в форме шпионажа.

Ранее ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб, которая уговаривала российских военнослужащих перейти на сторону ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

