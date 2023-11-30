Агента украинских спецслужб задержали за шпионаж в Крыму
Украинского агента, собиравшего сведения об оборонных сооружениях и шпионившего за подразделениями Росгвардии, задержали в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник — житель региона — по заданию украинской стороны отслеживал передвижения Росгвардии. Кроме того, подозреваемый собирал «данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова».
Правоохранители возбудили уголовное дело, пишет RT. Согласно опубликованному ФСБ видео с задержанием, фигуранта подозревают в госизмене в форме шпионажа.
Ранее ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб, которая уговаривала российских военнослужащих перейти на сторону ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru