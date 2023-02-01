Гулявшая по Красной площади с теленком гражданка США попала под статью

Гражданка США Алисия (Алиса) Дэй, которая прошлась по Красной площади в Москве с телёнком, выкрикивая «Животные не еда!», признала в суде свою вину в нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. При этом волонтер организации по защите животных подчеркнула, что не имела в виду никаких политических подтекстов.

Дэй – вегетарианка, она приехала в Россию по туристической визе. Годом ранее её задерживали в украинском Днепре за прогулку с телёнком и поросёнком. По данным «Известий» в России американка владеет тремя телятами. Последнее животное ей привез мужчина из Ярославской области во вторник, 31 января.

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Девушка попросила отвезти ее вместе с телёнком на Красную площадь, заплатив за услугу 90 тысяч рублей. В итоге оба были задержаны правоохранительными органами. При этом мужчина рассказал в отделении полиции о странном поведении гражданки США, которая по дороге долго общалась с теленком.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», теперь в отношении Дэй открыты два административных дела – о нарушении порядка организации собраний и шествий, а также о неповиновение требованию сотрудника полиции.

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Фото: vk.com/Алиса Дэй
ТЕГИ:ЗоозащитникиЖивотныеКрасная Площадь
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